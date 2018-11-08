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Lifestyle

Полезные советы по выбору няни

Кадр из фильма "Моя ужасная няня"
Когда речь идет о самом дорогом, что у вас есть – о ребенке, жизнь и безопасность которого нужно доверить еще кому-то кроме себя, возникает множество вопросов и волнений. Выбор няни – дело ответственное, поэтому важно не ошибиться в человеке. 
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О методах подбора домашнего персонала Дни.ру рассказала психолог, кандидат психологических наук и коуч, мама пятерых детей Лариса Суркова.  

Все известные и понятные родителям методы не работают. Что привыкли проверять родители? Документы и опыт работы. И вот тут начинается самообман. Семью, где нужна няня для грудничка, может подкупить медицинское и педагогическое образование кандидата. Родителей, как правило, привлекают долгие годы работы в школе или детском саду, знание нескольких языков или какие-то другие заслуги. На самом деле, многолетняя педагогическая практика за плечами претендента на должность няни говорит лишь о том, что он опускается на ступень ниже своего профессионального уровня.  

Работать нянями такие специалисты идут, прежде всего, из-за денежной мотивации, либо по причине усталости и перегрузки, о чем, чаще всего, честно сообщают потенциальным работодателям: "У меня было несколько классов по двадцать пять человек, я устала от такого количества детей, с одним мне будет проще". Но это иллюзия, с одним не менее сложно, чем с двадцатью пятью, поэтому с подобными установками будет непросто выполнять обязанности няни. Требования к ней будут более высоки, нежели прежние запросы родителей учеников, всех вместе взятых. Новые работодатели потребуют максимальной отдачи и повышенного внимания для своего единственного отпрыска, которому необходимо все самое лучшее.

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Родители, подыскивающие няню, в первую очередь, должны задавать кандидату неудобные вопросы, подчеркивает эксперт. Собеседование нужно проводить в стресс-формате. Не ограничиваться привычными вопросами об образовании или профессиональном опыте – соискатели наверняка заранее подготовили ответы, а спрашивать в лоб про семейное положение – вы замужем/женаты? Няня, которой можно доверить ребенка, будет спокойно и открыто рассказывать про свой личный статус. Если соискатель попытается уйти от ответа, отделавшись тривиальными фразами про "сугубо личное дело" – стоит насторожиться.

Кандидату, у которого уже был опыт работы няней, обязательно нужно задать вопрос о бывших работодателях, и внимательно послушать, как он о них отзывается. Если претендент будет негативно говорить о прежних нанимателях, награждая людей нелестными эпитетами, можно даже не начинать сотрудничество. Особенно, если человек озвучит пикантные подробности их быта или личной жизни. Будьте уверены, весь сор из вашей избы будет вынесен на всеобщее обсуждение при первой же прогулке с ребенком.

Кадр из фильма "Моя ужасная няня"

Часто, в рамках одного собеседования сложно предугадать, как няня в дальнейшем поведет себя с ребенком. "Для меня имеет большое значение как именно человек разговаривает, какой у него опыт работы в предыдущих семьях и насколько он продолжителен, - говорит Лариса Суркова. – Важно обратить внимание на первую встречу няни с ребенком. Именно в этот момент можно принять адекватное, здравое, взвешенное решение в пользу того или иного кандидата. Пока вы общаетесь в рамках агентства или тет-а-тет, сложно предугадать развитие событий. Надо смотреть на первый контакт. Подходящий, опытный кандидат займет правильную позицию, не нарушая личного пространства ребенка, представится и попытается ненавязчиво познакомиться. Если потенциальная няня с порога начнет качать права, заставлять ребенка не сутулиться, отправит его срочно помыть руки и выскажет множество других требований по отношению к нему, с ней лучше сразу проститься".  

Претендент должен, прежде всего, понимать психологию ребенка. После первого знакомства с ним, потенциальная няня должна приступить к беседе с родителями. На вопросы, которые она задает, необходимо обратить особое внимание – они должны быть грамотными. Кандидат со знаком плюс попытается выяснить, что родители ждут от няни, что для них важно в ее работе, что бы им хотелось получить через год сотрудничества, какие принципы питания у ее потенциального подопечного, что важно в развитии ребенка, какой у него режим дня? Ребенок видит, как находясь на его территории, незнакомка вступает с родителями в благожелательную беседу, не оказывая чрезмерного внимания малышу. Раз мама-папа расслаблены, значит, можно вступить в коммуникацию с будущей няней самостоятельно. Если ребенок при первом общении дал ей свою игрушку или повел показывать детскую комнату – это хороший знак. Дети редко ошибаются в таких ситуациях.

Фото: www.globallookpress.com

Даже если между соискателем и ребенком при первой встрече возникли теплые отношения, не лишним будет пообщаться с предыдущими работодателями кандидата. Их рекомендации будут еще одним бонусом в доверии между няней и родителями. Довольно часто на вопрос: "почему вы ушли от бывших работодателей", претенденты отвечают: "потому что они переехали на ПМЖ в другую страну". Но другая страна – не другая планета. Отыскать их не так уж сложно, заодно проверив, сказал ли потенциальный воспитатель правду. У хорошей, внушающей доверие няни, с бывшими работодателями, как правило, остаются теплые отношения.

Внешние признаки соискателя не менее важны. "Если вы понимаете, что человек вам почему-то неприятен, лучше не вступать с ним в долгосрочные отношения, доверяя ребенка. Оставьте толерантность для других случаев. Если вам по каким-либо причинам не симпатичны люди с избыточным весом, или вы не жалуете представителей другой национальности, или не приемлете иную религию, не надо себя заставлять и внутренне ругать. Вы не сможете сработаться с этим человеком", – подчеркивает психолог. Няня будет постоянно раздражать, это обязательно передастся ребенку. Неухоженного человека, источающего неприятные запахи, с неприятными внешними параметрами не нужно принимать на работу, даже если вам про себя очень стыдно за предубеждения. 

8 ноября 2018, 13:24

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