Изуродованная стюардесса пошла по стопам Памелы Андерсон

Обладательница самой большой груди в Европе, немка Мартина Биг сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала "Спасатели Малибу". Она устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе.

Женщина с 18-м размером груди снялась в красном купальнике. Она захотела быть похожей на своего кумира детства.

Ex air hostess with biggest breasts in Europe shows off her new Baywatch babe look - after turning BLACK https://t.co/At73DOu37H pic.twitter.com/iKrbuqaBvq — Daily Mail Femail (@Femail) 3 августа 2017 г.

"Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в "Спасателях Малибу"", – цитирует Мартину Daily Mail. Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в коже.

"Я думаю, что из меня как чернокожей женщины получилась очень красивая спасательница Малибу", – заявила немка. Отметим, ранее дама, утверждающая, что ей 28 лет, была стюардессой. В какой-то момент она решила перевернуть свою жизнь с ног на голову и стать гламурной моделью.

Мартина увлеклась пластической хирургией в 2012 году. Биг потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди. Также в июне 2017 года она сделала операцию по увеличению объема ягодиц (глютеопластику).