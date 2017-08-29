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Продлить лето можно на выставке

Фото: Пресс-служба
В третью неделю сентября, когда закрывается бархатный сезон и все возвращаются в столицу, открывается одна из самых любимых выставок. Редкая москвичка не бывала здесь, на Тишинке.
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ВАМ ТАК ИДЕТ ЗАГАР И ЭТО ОЖЕРЕЛЬЕ

46-й художественный проект "Блошиный рынок" и спецпроект Японская Скульптура Окимоно, которые пройдут с 21 по 24 сентября, примут эстафету у XIX выставки "Бижутерия от винтажа до наших дней". Последняя откроет свои двери 14-17 сентября. Здесь все, как на настоящей блошке: причудливое соседство самых неожиданных предметов, колоритные продавцы, увлеченные покупатели. Музейные раритеты на выставке традиционно соседствуют с вполне доступными экземплярам. Устроители не ставят стилистических рамок: антиквариат, винтаж, этника, авангард.

ПАРАД КОЛЬЕ

Пожалуй, нет украшения столь же роскошного и настолько популярного. Колье носили королевы, авантюристки, кинодивы, оперные певицы, музы, феи и просто красавицы. Слава многих ювелирных домов взросла именно на этом эффектном аксессуаре. Достаточно посмотреть на портреты Клеопатры, Елены Прекрасной или Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской (она же, говорят, придумала колье zip – это украшение закрывается на молнию и превращается в браслет).

Фото: Пресс-служба

Чем отличается колье от ожерелья? Все дело в том, что и то, и другое – украшение на шею, но у колье есть ярко выраженная центральная часть. Колье и ожерелья могут быть разной длины, и здесь профессионалы оперируют такими словами, как “коллар”, “чокер”, “принцесса” и “матинэ”. Определенные формы также получили устоявшиеся названия: “пластрон” закрывает собой все декольте, “склаваж” состоит из полоски ткани, на которой закреплены драгоценные камни, вечерняя “ривьера” кажется сверкающим потоком из-за плотно собранных однородных камней, а “фермуар” знаменит тем, что застежка у него спрятана как раз в центральной и самой заметной части колье. Кстати, первый и самый дорогой фермуар – “Алмазный Бант” – носила Екатерина Великая.

Фото: Пресс-служба

Среди сотен эффектных украшений, которые будут представлены в "Параде Колье", есть раритет из частной коллекции дизайнера Виктории Тучинской. "Это было давно. На барахолке в Тбилиси я увидела чудесное серебряное колье с алмазами. Женщина с грустными глазами сказала, что украшение хранилось в ее семье с середины XIX века. И гордо добавила: "Мы из рода Чавчавадзе"... Уже потом в Москве я стала искать какую-то историю колье. Оказалось, что оно было подарено российской императрицей дочери князя Александра Чавчавадзе – Екатерине. На акварельном портрете Екатерины, сделанный художником князем Гагариным, она в нем изображена. Удачная операция, сделанная вскоре единственному сыну этой женщины и спасшая ему жизнь, – цена этого украшения".

Фото: Пресс-служба

ОКИМОНО: ВЫБОР ШАЛЯПИНА И НИКОЛАЯ II

Спецпроект сентябрьского "Блошиного рынка" – выставка японской скульптуры окимоно. Окимоно по внешнему виду очень похоже на нэцкэ, только нэцкэ – это скульптура-брелок, необходимая для того, чтобы удерживать на поясе кошелек и всякие нужные вещи, а окимоно – маленькая скульптура для красоты: ее ставили дома в традиционную нишу, рядом со свитком и бонсаи. Окимоно и нэцкэ японцы преподносили в качестве дипломатических даров. Одну из таких нэцкэ Николай II всегда носил с собой в кармане в качестве амулета. Свои коллекции окимоно собирали Федор Шаляпин, Карл Фаберже и Максим Горький. 

Алиса Толкачева. Фото: Пресс-служба

29 августа 2017, 16:56

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