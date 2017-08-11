Самые необычные города мира

Рейтинг самых необычных городов в мире составила компания Urban Group. В каких-то из них вам захочется провести пару часов из любопытства, в других – две недели отпуска, а в некоторых – прожить всю жизнь.

1. Город-подделка

Если вы думаете, что жители Поднебесной способны копировать только вещи из последней коллаборации Supreme и Louis Vuitton, вы ошибаетесь. Китайцы научились копировать все, даже…целые города. Им удалось возвести почти точную копию небольшого австрийского города Халльштатта. Невероятно, но факт: квадратный метр в китайском Халльштатте стоит дороже, чем в европейском "оригинале".

2. Город-крыша

Все 220 жителей города Уиттиер, который расположен на Аляске, живут под одной крышей 14-этажного здания бывшей армейской казармы. В этом же доме находятся магазины, поликлиника, прачечная, полицейский участок и даже церковь. Таким образом, населению удается экономить на отоплении, ведь зимой температура здесь падает до невероятных −52 градусов.

3. Город-нефть

Промышленный город Нефтяные Камни в Азербайджане расположен на металлических эстакадах прямо в открытом Каспийском море. Вырос он вокруг месторождения нефти. Город, изначально построенный на семи старых кораблях, соединенных металлическими эстакадами, в 70-х годах ХХ века "оброс" пятиэтажными и даже девятиэтажными домами! Но "черное золото" постепенно подходит к концу, и сегодня в Нефтяных Камнях живут только 2 тысячи человек, приезжающие в город всего на несколько месяцев для работы вахтовым методом.

4. Город-скала

Каждый из нас привык при прогулке по городу видеть над головой голубое, хмурое, звездное, но небо. А вот жители испанского городка Сетениль-де-лас-Бодегас нередко смотрят вверх на нависающие скалы. Все потому, что этот уютный европейский городок буквально "врезан" в огромную базальтовую скалу и составляет с ней единое целое. Особо впечатлительные туристы перемещаются по городу трусцой, но бояться им нечего: за восемь веков существования города скалы, которым уже несколько миллионов лет, ни разу не рушились.