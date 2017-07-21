Главные события Москвы с 20 по 27 июля 2017 года

Большой Фестиваль Италии в Саду "Эрмитаж", концерт электро-панков Crystal Castles или экскурсия по паркам Москвы – что вы выберете для себя на этот раз? Все самые значимые события ближайших семи дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.

21 июля, пятница

В Главclub Green выступит канадский экспериментальный электронный дуэт Crystal Castles. Данная группа – тот самый случай, когда можно сказать, что это очень странно, авангардно и непонятно, но при этом здесь есть что-то неуловимое и притягательное. Их часто называют агрессивным прочтением электро-панка, переплетенным с эмоциями, которые не характерны для танцевальной музыки. Московский концерт будет дан в поддержку своего нового материала.

На "Винзаводе" под открытым небом состоится концерт грузинской группы Mgzavrebi. В прошлом году Mgzavrebi исполнилось 10 лет, и коллектив отметил это событие выпуском нового альбома Iasamani, сразу попавшего в первую тройку в чарте продаж российского iTunes. Песни с этой пластинки, а также проверенные временем хиты будут звучать на этом летнем концерте.

22 июля, суббота

В Саду "Эрмитаж" в субботу и воскресенье пройдет Большой Фестиваль Италии / Grand Italia Fest. Мероприятие организовано по инициативе Национального агентства по туризму Италии ENIT при поддержке Департамента культуры города Москвы и Посольства Италии в России. Гостей ждет тесное знакомство с итальянской культурой: театрализованная шоу-программа, концерт с участием артистов из Италии и целый ряд разнообразных интерактивных зон, где можно будет спеть итальянские песни в караоке, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и так далее. Публику также будет ждать кино, живопись, горные лыжи, настоящая яхта, гоночный болид Формулы-1 и многие другие интересности. Вход свободный.

На ВДНХ состоится торжественное завершение Открытого Московского фестиваля конного искусства и спорта под патронажем Кремлевской школой верховой езды. Гостей будет ждать яркий и зрелищный праздник, где гвоздем программы станут показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и команды всадников Кремлевской школы верховой езды, которые являются постоянными участниками ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Вход свободный.

23 июля, воскресенье

В Центральном Детском Магазине на Лубянке пройдет День хот-дога. Каждый желающий сможет бесплатно попробовать классические хот-доги, которые предоставит сеть кафе "ДвижОК". Для гостей приготовят 1000 горячих сосисок в мягких булочках. А в зоне фудкорта на шестом этаже пройдут и другие активности: поедание хот-догов на скорость, битва поваров-любителей, творческая мастерская новых рецептов – во всем этом посетители праздника тоже смогут поучаствовать. Плюс к этом, известный фуд-блогер проведет мастер-класс на тему приготовления оригинального хот-дога. День хот-дога был официально учрежден более полувека назад в США. А в 1994 году был создан Национальный совет по хот-догам и сосискам, который дегустирует хот-доги, изучает качество продукции и рекламирует ее. Хот-доги удостоились таких почестей во многом благодаря невероятной популярности как в Америке, так и за ее пределами. В России хот-доги пользуются не меньшей любовью. В одной только Москве горожане ежедневно покупают и съедают более 100 тысяч горячих колбасок в булочках.

В рамках фестиваля "Классика в Кусково" публику ожидает выступление камерного оркестра "Московская камерата" под руководством Заслуженного артиста России Н. Соколова, а также ярких и харизматичных солистов. Прозвучат всемирно известные концерты "Времена года" А. Вивальди, а также редко звучащий флейтовый концерт К.Ф.Э. Баха и двойной концерт И.С. Баха. Солисты – лауреаты международных конкурсов Л. Семенова (скрипка), Н. Белоколенко-Каргина (флейта), С. Усачева (гобой).

На сцене театра РАМТ продолжаются "Летние балетные сезоны". 23 июля Московский театр классического балета "Арт-Да" покажет спектакль "Спящая Красавица". В основу балета легла сказка Шарля Перро "Красавица спящего леса", вышедшая в свет в 1697 году. Директор императорских театров князь Всеволожский решил воссоздать придворный балетный спектакль Франции XVII-XVIII веков, и для этого он обратился к Петру Ильичу Чайковскому. Композитор работал над созданием спектакля вместе с хореографом Мариусом Петипа, создавшим либретто для нескольких более ранних балетов Чайковского. Именно Петипа ввел правило, по которому роль злой феи Карабос исполняют мужчины. По сей день этот балет заслуженно считается энциклопедией классического танца.

24 июля, понедельник

В рамках проекта "Культурно-просветительский туризм" Российского общества "Знание" состоится экскурсия по "Зеленому кольцу" Москвы. Она необычна тем, что во время нее участники обойдут столицу по паркам, практически не выходя из лесных зон. Гидом станет известный в туристической среде видеоблогер и опытный путешественник Денис Доропей. В основе прогулки лежит знакомство с памятниками архитектуры, историей местности, а также советы по ориентированию, обращению с экипировкой и другие советы по выживанию в экстремальных условиях.

25 июля, вторник

В Доме Российской Моды презентует новую коллекцию мужской и женской одежды PERFUMER известный российский дизайнер Max Liber. В шоу-показе будут представлены более 80 нарядов "люксового" класса, а увенчает его выход модели в платье из алого атласа, которое стоит 900 000 рублей. Сам дизайнер отмечает, что это самое красивое платье, которое он создал за всю свою карьеру. "Я по-прежнему не меняю своего убеждения, что нет четких канонов, подчиняющихся условностям и искусственным трендам, есть только воплощенное желание современного жителя большого города – быть свободным в выборе стиля, – рассказывает Max Liber. – Поэтому моя новая коллекция разнообразна: от спортивного стиля до классической одежды. Я дарю эту свободу в выборе стиля, выборе цвета, выборе одежды. Я уважаю каждого, кто пытается изменить свою жизнь к лучшему, кто работает над собой каждый день, и не боится выделиться из общественной массы. Коллекцией PERFUMER я выражаю свою любовь к этим людям, через километры ткани, сплетение нитей и через сотни стежков".

В Крокус Сити Холле Московский Губернский театр покажет музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке известного актера Сергея Безрукова. "Этот спектакль – дань памяти Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству – рассказывает Сергей Безруков. – Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас. Большинство из тех, кто исполняет песни Высоцкого в нашем спектакле, – это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи".

26 июля, среда

На борту теплохода "Маэстро" для любителей классической музыки состоится концерт-прогулка по Москве-реке "Музыка на воде" вместе с артистами Москонцерта. В этот вечер гитарист Аркадий Резник и струнный "Новый русский квартет" исполнит зажигательную программу "Танго, самба, босса-нова": это регтаймы, блюзы, латиноамериканские ритмы, джазовые пьесы, оригинальные сочинения для гитары и квартета. Гости смогут услышать произведения таких великих композиторов, как Гардель, Пьяццолла, Бонфа, Жобим, Тиссеранд, Виницкий. Помимо музыки их также будет ждать общение с музыкантами, фуршет с горячими напитками и расслабляющая атмосфера.

В клубе "16 Тонн" выступит талантливая исполнительница из Лос-Анджелеса Emma Ruth Rundle. Ее песни меланхоличны, но не депрессивны. Они очень личные, и поэтому исполняются под акустическую гитару без баса и ударных инструментов. В творчестве артистки лежат глубокие внутренние переживания, которые цепляют слушателей.

27 июля, четверг

В Главclub Green Concert выступит панк-рок группа Billy Talent. Музыканты заедут в Москву в рамках тура в поддержку своего нового альбома "Afraid of Heights" Billy Talent. Поклонников ждут новые песни и известные хиты, коих за время творчества, а группа, нужно отметить, появилась на свет в далеком 1993 году, накопилось приличное количество.

В кино выходит фильм "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон в главной роли. Британский агент Лоррейн Бротон сексуальный мастер шпионажа. В неспокойном Берлине она должна вернуть бесценное досье и для этого вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вдвоем им предстоит победить дерзких неприятелей.

Другая новинка – "Матрица времени". Кино рассказывает о Саманте, которая очутилась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь вынуждена проживать трагические события вновь и вновь. Чтобы выбраться из ловушки, ей предстоит распутать петлю времени, но это не так-то просто.