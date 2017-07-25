В московском ресторане пройдет кастинг для работы в Голливуде
В рамках мероприятия пройдет дискуссия и обмен мнениями о том, что нужно сделать для того, чтобы российское кино, снятое в России было интересно международному зрителю.
Гости и спикеры мероприятия попробуют разобраться в нынешнем состоянии дел и попытаются ответить на вопросы:
– можно ли снимать в России голливудское кино?
– что нужно сделать, чтобы интегрировать Россию в международный кинобизнес?
– почему кино на русском языке не смотрят и будут ли смотреть за рубежом?
– почему среди звезд Голливуда нет российских профессиональных актеров?
– кто виноват и что делать?
Организатор мероприятия – президент кинокомпании Царь Pictures Александр Изотов, так комментирует предстоящее событие: "По моим многолетним наблюдениям, в настоящее время сложились позитивные предпосылки для выхода российской киноиндустрии на новый уровень в международный кинобизнес, центром и движущей силой которого был и остается Голливуд".
Также в программе вечера:
– презентация проекта "Хочу в Голливуд!" – первый в России проект по созданию и продвижению международной актерской карьеры с участием голливудских профессионалов кинобизнеса. Каждый из вас первым узнает всю полную информацию, как попасть в Голливуд и сделать там карьеру, с чего начать и как продвинуться.
– презентация международного кинопроекта “Cristo” (рабочее название) с бюджетом от 20 000 000 долларов и участием голливудских звезд категории А.
Гостей мероприятия ожидает множество сюрпризов – в рамках проекта "Хочу в Голливуд!" состоятся фото и кинопробы на роли в фильм "Оракул: Игра втемную", дополнительные съемки которого состоятся в августе 2017 года. Это уникальная возможность для всех желающих принять участие в голливудском фильме.
Для участия в Мероприятии приглашены известные российские продюсеры и режиссеры, звезды кино и театра: режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, телеведущая Лариса Вербицкая, кинопродюсер Ольга Погодина, российский сценарист и кинорежиссёр Виктор Мережко, режиссер кино и телевидения Эдуард Радзюкевич, режиссер Сергей Урсуляк, драматург и режиссер Александр Адабашьян, актеры театра и кино Елена Проклова, Андрей Чадов, Виктория Герасимова, Влад Демин и многие другие.
Для освещения мероприятия приглашены представители ведущих столичных СМИ.
Сбор гостей: 19.00
Начало: 20.00
Место проведения: ресторан "На Мосфильмовской", Университетский пр., д. 25
СПРАВКА О СПИКЕРАХ:
АЛЕКСАНДР ЛИТВАК (Alex Litvak), известный голливудский сценарист с серьезным практическим опытом работы с ICM (talent agency), 20thCenturyFox, OutlawProductions. Более 12 лет работы в качестве исполнительного директора кинопроизводства известных кинокомпаний, участвовал в создании более 25 фильмов.
Снятые фильмы в должности Вице-Президента IntermediaFilms: OneMissedCall / "Один пропущенный звонок" (2008) с Эдвард Бёрнс (EdwardBurns) и Шаннин Соссамон (ShannynSossamon); BasicInstinct 2/ "Основной инстинкт 2" (2006) с Шэрон Стоун (SharonStone) и Дэвид Моррисси (DavidMorrissey); Alexander / "Александр" (2004) с Колин Фаррелл (ColinFarrell) и Энтони Хопкинс (AnthonyHopkins); Terminator 3: RiseoftheMachines/ "Терминатор 3:Восстание машин" (2003) с Арнольд Шварценеггер (ArnoldSchwarzenegger); TheWeddingPlanner/ "Свадебный переполох" (2001) с Дженнифер Лопез (JenniferLopez) и Мэттью МакКонахи (Matthew McConaughey) и другие.
НАТАША ДУБРОВСКАЯ (Natasha Doubrovskaya), кинопродюсер. Совместно с французским кино-режиссёром Патриком Алессандреном (Patrick Alessandrin) основала продюсерскую компанию "4U2 PROD", специализирующуюся на выпусках совместных с Голливудскими компаниями художественных фильмов, рекламы и музыкальных клипов
Проекты с участием Наташи Дубровской: Somebody Is Waiting / "На грани" (1996) с Гэбриел Бирн (Gabriel Byrne) и Настасья Кински (Nastassja Kinski); Mauvais Esprit / "Плохое настроение" (2003) с Тьерри Лермитт (Thierry Lhermitte) и Офелия Уинтер (Ophélie Winter); District 13 ultimatum / "13й район: ультиматум" (2009) с Сирил Раффаэлли (Cyril Raffaelli) и Давид Белль (David Belle); The Cold Light of Day / "Средь бела дня" (2012) с Генри Кавилл (Henry Cavill) и Брюс Уиллис (Bruce Willis); "Саботаж" / Sabotage (2013) с Арнольд Шварценеггером (Arnold Schwarzenegger) и другие.
ДЖЕЙСОН ШУМАН (Jason Shuman), голливудский продюсер и режиссер.
Проекты с участием Джейсона Шумана: Lone Survivor / Уцелевший (2013) с Марком Уолбергом (Mark Wahlberg) и Тейлор Китч (Taylor Kitsch); Role Models / Взрослая неожиданность (2008) с Пол Радд (Paul Rudd) и Шонн Уильям Скотт (Seann William Scott); Bangkok Dangerous / Опасный Бангкок (2008) с Николас Кейдж (Nicolas Cage) и Чарли Ен (Charlie Yeung); The Messengers / Посланники (2007) с Дилан МакДермотт (Dylan McDermott) и Пенелопа Энн Миллер (Penelope Ann Miller) и другие.
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