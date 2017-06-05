Что бесит стюардесс во время полета

Работа бортпроводницы – это не только красивая форма, путешествия и всеобщее восхищение, но ежедневный стресс, выдержать который под силу не каждой представительнице слабого пола. Бывшая стюардесса откровенно рассказала о том, что больше всего раздражает ее коллег во время рейса.

Пьяные пассажиры

Вот кому точно стюардессы не рады, так это тем пассажирам, которые изрядно "приняли" на грудь перед полетом. Как рассказала собеседница Lenta.ru, бортпроводники часто стараются снять с рейса таких людей, чтобы в небе уже не переживать о том, что может выкинуть потенциальный авиадебошир.

Хождение по салону

Многих стюардесс раздражают пассажиры, разгуливающие по салону во время обслуживания. Бортпроводницы не в восторге от того, что им приходится постоянно перемещать тележку, пытаясь разойтись с людьми в узком проходе.

Нетерпеливые пассажиры

Классика нарушения правил безопасности – это вскакивание со своего места после того, как самолет коснулся земли. Естественно, стюардесс безумно раздражают нетерпеливые пассажиры, которые отстегиваются от кресел и нервно пытаются вытащить чемоданы в тот момент, когда лайнер мчится по взлетно-посадочной полосе на бешеной скорости. Как подчеркнула собеседница издания, такое поведение может быть чревато серьезными травмами.

Аплодисменты

Многим из нас кажется, что пилот и остальные члены экипажа только и ждут, чтобы услышать наши восторженные аплодисменты после посадки. Однако по признанию бывшей стюардессы знаки внимания такого рода невероятно раздражают. По ее словам, хлопать и радоваться до полной остановки самолета глупо, так как в этот момент еще могут произойти опасные происшествия. Например, из-за неисправности тормозной системы.

Экс-бортпроводница подчеркнула, что аплодировать стоит лишь в том случае, когда пилот дал стюардессам сигнал о переводе дверей из автоматического режима в ручной. Это сигнал о том, что полет прошел успешно.

Стюардессы в кино и СМИ

Как это ни парадоксально, но некоторых бортпроводниц раздражает как раз то, за что их так любят во всем мире – нарочито сексуализированный образ. И виной этому – многочисленные фильмы и статьи о жизни стюардесс. "Везде создают образ, который провоцирует сальные взгляды. Так что желание многих мужчин во что бы то ни стало познакомиться со стюардессой ничуть не удивительно", – пожаловалась собеседница издания.