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Lifestyle

Все удовольствия для тела и духа собрали в Дубае

Фото: GLOBAL LOOK press
Отдых в спа-центре Дубая творит чудеса. В этот город стоит приехать уже хотя бы ради этого.
прочитано 420 раз

Роскошный многоуровневый пляжный курортный отель Rixos The Palm Dubai, расположенный на знаменитом острове Пальма Джумейра в Дубае – настоящий рай на земле. Особенно понимаешь это, оказавшись здесь в эксклюзивном спа-центре Rixos Royal. Здесь есть все для удовольствия тела и духа – целебный запах морской воды, профессиональные и искусные руки, дорогая косметика. А, главное – любовь, с которой относятся к гостям. Здесь каждого встречают как шаха.

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Самая популярная процедура в Rixos Royal – хамам. После бьюти-ритуала поры откроются и начнут дышать, а благодаря пилингу и пенному массажу, вы почувствуете себя заново родившимся. При посещении хамама, как рассказали сотрудники спа-центра, кожные покровы освобождаются от сальных пробок, работа потовых желез приходит в норму. В организме улучшается кровообращение, а сосуды становятся эластичными. В результате ваше тело полностью очищается от токсинов, шлаков и вредных веществ. Если в суставах разворачиваются воспалительные процессы, то они затухают. В хамаме же, благодаря эфирным маслам и ароматному чаю, очищаются дыхательные пути, здоровый внешний вид приобретает кожа, ускоряется обмен веществ. 

Вообще, турецкая баня, или "хамам", своим происхождением обязана римским термам. Название "хамам" произошло от арабского слова "хам" – "жарко". Температура воздуха в хамаме колеблется в пределах 40-50 градусов тепла. В то время как в русской бане обычно она достигает 75 градусов. При этом в хамаме высокая влажность воздуха. Она достигает отметки в 100 процентов. А сам воздух в это время насыщен эфирными маслами. Причем посещать парилку могут даже те, кто не выносит экстремальные условия и сильную жару. К тому же практически отсутствует риск получить проблемы с давлением, поскольку сосуды расширяются медленно. 

Есть в Rixos The Palm Dubai и сауна, которая избавит от утомления и стресса, обеспечит чувство легкости и релаксации. Работающие в отеле специалисты говорят, что регулярное ее посещение способствует похудению и омоложению. А интенсивное потоотделение и очищение пор приводит к эластичности кожи. Если у гостей нет аллергии, то в сауне здесь используют ароматические средства, благотворно влияющие на здоровье: мяту, хвою, эвкалипт. Они помогают справиться со стрессом, улучшить настроение и почувствовать прилив сил.

Отдельное внимание стоит обратить на массаж. Гости Rixos The Palm Dubai могут выбрать восточную, расслабляющую, лечебную, спортивную его разновидность. Самый популярный здесь массаж– стоунтерапия. Его проводят горячими и холодными камнями, кусочками вулканических пород и мрамора, накопивших за долгие годы формирования полезные вещества. Суть такого массажа заключается в воздействии на мышцы и активные точки лица и тела с целью расслабления и стимуляции естественных процессов.

Фото: GLOBAL LOOK press

Каждый камень имеет свою особенную структуру и состав. Он обладает памятью, поэтому способен считывать негативную энергетику и направлять на человека все хорошее, что в нем сокрыто. Главная задача такой терапии – обретение гармонии и здоровья, очищение и раскрытие энергетически активных зон,релаксация организма и тонизирование мышц. Однако она с успехом используется в лечении целого ряда болезней и расстройств, для поддержания органов и систем организма, улучшения здоровья в целом. 

В этом спа-центре существует несколько разновидностей такой процедуры в зависимости от страны происхождения – японский, китайский, индийский, тайский. Но, в любом случае, уже после первого сеанса вы почувствуете мощный прилив энергии, легкость и приятное тепло во всем теле. А в сочетании с чаем, которым гостей непременно угостят после процедуры, и вовсе кажется, что ничего прекраснее этой неги и быть не может.

Автор: Феликс Грозданов6 декабря 2017, 13:42
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