Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова

В Москве, в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, прошел показ коллекции одежды дизайнера Айшат Кадыровой, которая является дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова. Мероприятие посетили многие известные личности из мира шоу-бизнеса, в том числе певица Ольга Бузова. Бывшая участница шоу "Дом-2", как всегда, обескуражила журналистов своими высказываниями.

Перед показом коллекции эксклюзивных нарядов под названием "Горная жемчужина" Бузова охотно общалась с прессой, комментируя мероприятие. Певица всеми силами старалась продемонстрировать уважение к мусульманской культуре. Однако вместо этого Бузова опозорилась, подчеркнув пробелы в своем образовании, передает Life.ru.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 24 2017 в 1:06 PDT

"Когда ты находишься в другой стране, ты должен уважать ее традиции", – заявила она журналистам, добавив, что всегда надевает на голову платок, когда посещает мусульманское "государство". "Поэтому, когда я посещаю республику...когда я посещаю Грозный, то, конечно же, пользуюсь красивыми аксессуарами", – добавила Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 24 2017 в 5:13 PDT

Высказывание певицы о том, что Чечня – это "другая страна", позабавило пользователей Сети. "Мало половин головного мозга", "Да купите уже этой дуре карту России!" – язвительно заметили комментаторы.

Помимо скандальной поп-дивы, показ посетила еще одна бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева, а также певица Катя Лель, рэпер Тимати, продюсер Яна Рудковская, продюсер Иосиф Пригожин с женой Валерией и другие гламурные селебрити. Особыми аплодисментами был встречен модельер Вячеслав Зайцев, передает РИА Новости. Несмотря на любовь большинства светских дам к эпатажу и откровенности, на мероприятие они благоразумно надели непривычно сдержанные и закрытые наряды.

Напомним, что Айшат Кадырова возглавляет дом моды Firdaws в Чечне с 2016 года. Компания была основана в 2009-м ее матерью Медни Кадыровой.

В марте 2017 года Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию эксклюзивных нарядов. Гостями показа стали многие российские звезды: телеведущая Ольга Бузова, актриса Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова и Алена Водонаева, журналист Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, ее супруг, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие.