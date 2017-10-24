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Рецепт пасты с малиной и филе судака

Фото: Пресс-служба
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местной кухни. Подданный Соединенного Королевства, влюбленный в Россию, любезно согласился делиться своими любимыми рецептами в читателями Дней.Ру.
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Вам понадобится:

200 граммов филе судака, 15 граммов оливкового масла, листья лимона, листья базилика, 200 граммов пасты (например, лингвини), 200 мл сливок, 2 яичных желтка, 1 ст. л. мака, 50 граммов сахара, 250 граммов свежей малины, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:
Варим пасту в подсоленной воде, с добавлением небольшого количества растительного масла. Главное – не переварите макароны. Нужно, чтобы они получились "аль денте". 

Филе рыбы очищаем от костей, солим, перчим, на филе кладем два лимонных листика, поливаем оливковым маслом, для аромата добавляем листочки базилика. Филе заворачиваем в пленку для запекания и отправляем в духовку на 25 минут при 150 градусах.

Соус: сливки разогреваем в кастрюльке на медленном огне, периодически помешивая. Отделяем желтки от белков и растираем с сахаром, добавляем в сливки, хорошо перемешиваем. Малину растираем и смешиваем с готовым соусом, добавляем немного сахара и мака. Соединяем соус с макаронами и блюдо готово.

Время приготовления блюда – 40 минут. 

Программа "Поедем, поедим!" выходит каждую субботу в 14:10 на НТВ.

24 октября 2017, 18:11

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