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Кино
Ивлеева добралась до Министерства культуры? "Монастырь" раздора и другие киноновинки

Ивлеева добралась до Министерства культуры? "Монастырь" раздора и другие киноновинки

Родион Бельков

Родион Бельков блогер

 Кинорежиссер, продюсер, генеральный директор ООО "Кинопроизводственная и театральная компания "ЕРМАК". Кандидат филологических наук по двум специальностям (10.01.01. — "Русская литература" и 10.01.10. — "Журналистика"). Учился на театральном факультете СГК им. Л. Собинова по специальности "Актер драматического театра и кино" (мастер курса — Антон Кузнецов), окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, режиссерский факультет. Лауреат XXIII фестивале российского кино "Окно в Европу". В 2019 году основал собственную кинокомпанию "ЕРМАК", которая занимается производством художественных фильмов, клипов и рекламы, выступает как актерское и модельное агентство. Киностудией открыта актерская творческая лаборатория, где любой желающий может научиться работать на сцене, освоить секретные раскрепощающие техники и начать свой путь в киноискусстве.
Давайте попробуем разобраться в киноновинках, которыми нас порадовали российские киностудии.
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На фоне непрекращающихся проблем нашего кинопроката, испытавшего коллапс после полного ухода из России Голливуда и неспособности Министерства культуры РФ принять своевременно адекватные навалившимся проблемам меры, отечественный рынок онлайн-кинотеатров демонстрирует почти голливудские возможности к созданию высококлассного контента и всего за несколько месяцев показывает невиданное количество качественных кинопремьер. Значит, нынешний кризис кинотеатров связан отнюдь не с нашими кинопроизводителями, а скорее с устаревшими алгоритмами работы.

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ИВЛЕЕВА И МИНКУЛЬТ

В середине ноября онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" представил всем нам новый оригинальный сериал "Монастырь", который сразу же вызвал неподдельный зрительский интерес. С одной стороны, главную роль здесь исполняет скандальная блоггерша без актерского образования Настя Ивлеева, а с другой — в центре сериала религиозная тема, которую в современной России чиновники пытаются сделать чуть ли не самой неприкосновенной. Ну и, наконец, блистательный актерский состав из настоящих профессионалов (Филипп Янковский, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Павел Ворожцов, Артур Смольянинов и другие) делает из этого сериала поистине "гремучую смесь".

Дошло до того, что Министерство культуры РФ официально отказалось выдавать прокатное удостоверение этому фильму. Что же произошло? Давайте разбираться.

По сюжету молодая тусовщица Мария (Ивлеева) скрывается в православном монастыре от полиции и бандитов, которые разыскивают ее в ОАЭ и России. Полусвятой настоятель Варсонофий (Филипп Янковский) милостиво ее принимает, но не все монахини рады молодой оторве в рясе. Завязывается чудесная борьба персонажей, смешивается греховность и святость, тем ценнее становится честный выбор каждого из них. Персонажи Янковского и Ивлеевой и впрямь сплетаются в этой истории, перевоспитывают друг друга, помогают друг другу лучше понять самих себя через противочувствие и противоположность.

Образ многомудрого настоятеля монастыря в исполнении Филиппа Янковского исполнен настолько точно, что, насмотревшись на него, можно и впрямь захотеть посвятить свою жизнь служению церкви. Ох уж эта волшебная сила искусства! Кстати, надо сказать, что и Настя Ивлеева значительно прибавила по части актерского мастерства со времен своей последней "большой роли" в кино (в телесериале "Туристическая полиция"), где она действительно выглядела очень беспомощно и играла невразумительную пластмассовую куклу. Теперь она выглядит ничуть не хуже многих кинопрофессионалов, учится передавать живые эмоции, чувствует свою героиню и заставляет зрителя переживать. А временами даже напоминает какую-то хорошую французскую актрису. Словом, качественный актерский рывок бывшего зажатого и стеснительного блоггера с миллионом подписчиков (Ивлеевой) налицо.

Правда, не обо всех актерах этого сериала можно так сказать. Например, спорным представляется выбор на роль молодой подруги героини Ивлеевой (распутной девки, прожигающей свою жизнь в ОАЭ) 39-летней балерины, солистки театра балета Бориса Эйфмана Марии Абашовой, которая, очевидно, не знает, что играть, изображая по сценарию "оргии", а потому осторожно вытягивает ножку по-балетному и отрешенно смотрит вдаль, чем вызывает стойкое желание крикнуть: "Не верю!". Да и выбор неплохого режиссера (но весьма средней актрисы) Натальи Кудряшовой на одну из центральных ролей в этом сериале представляется очень странным. Ну, впрочем, это проблемы режиссера А. Молочникова.

А вот то, что в итоге Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение этому фильму, вызвало вполне обоснованное возмущение абсолютно всех кинематографистов.

Наша кинокомпания ("ЕРМАК") обратилась с запросом на эту тему в администрацию Президента РФ, изложив нашу точку зрения, на что нами был получен ответ, что "в целях определения, учитывалась ли данная информация при принятии соответствующих решений, запрошены необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения соответствующие документы и материалы", также нас уведомили, что срок рассмотрения нашего обращения продлен до 23.01.2023. Что же, мы будем следить за развитием событий и обязательно вам сообщим об итогах этой баталии.

СТОЯНОВ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ, КОЗЛОВСКИЙ И ПЕТРОВ ДЕЛЯТ ПИТЕР НАДВОЕ, "ПЕРЕГОВОРЩИК" И ТРИУМФ ГОШИ КУЦЕНКО

Другие онлайн-кинотеатры также не отстают. More.tv выпустил совместно с СТС новый сезон нашумевшего сериала "Гости из прошлого" с Юрием Стояновым в главной роли. Второй сезон оказался ещё смешнее первого — здесь персонажи переносятся в "золотой" 19-й век, где встретятся с добрым и обходительным цесаревичем Александром (будущим российским императором Александром II), от которого просто веет надёжностью, которому просто так и хочется бросится на шею и рассказать обо всех проблемах, с которыми столкнулась Россия в 21-м веке… Интересно, что бы он нам всем сказал?.. Встретимся и с его супругой, будущей императрицей Марией Александровной (блистательный актерский дебют питерской актрисы Ольги Амашукели) и даже с самим Александром Пушкиным. Актерское мастерство Юрия Стоянова настолько достоверно, что хочется попросить его прокатить всех нас в его "машине времени", чтобы увидеть, наконец, чем кончится вся эта безумная история начала 2020-х годов…

Добротный и крепко сделанный сериал "Переговорщик" о тонкой работе психолога в экстремальных ситуациях выпустил онлайн-кинотеатр Kion с очень сильными актёрскими работами. На экране знаменитый Кирилл Пирогов, новая российская кинозвезда Владимир Мишуков, а также блистательная Лянка Грыу. Гоша Куценко засветился сразу в нескольких сериалах этой осени — в комедийной и трэшовой "Классной Кате" (More.tv), в реалистичном "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного" (Okko.tv), а также в фантастическом и полубредовом посвящении великому городу Петра I "1703" (тоже Okko.tv, — здесь, кстати, надо отметить блистательную актерскую работу Павла Табакова, персонаж которого решил стать трансгендерной женщиной). Кажется, что любой качественный сериал в отечественном онлайн-кинотеатре в ближайшее время уже не обойдется без Гоши Куценко — и это ведь после десятилетий "забвения" на Первом канале по причине конфликта с его руководством! Потрясающе!

Ну, а тонкая актерская игра двух мастодонтов отечественной киноиндустрии, двух российских суперзвезд — Данилы Козловского и Александра Петрова в пронзительном сериале "Надвое" Валерия Тодоровского заслуживает отдельного разговора, чем мы и займемся в наших последующих обзорах. До встречи!

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Фото: Кинопоиск
Автор: 8 декабря 2022, 04:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"

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