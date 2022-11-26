Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Пятница
25 ноября
Лента новостей
02:13
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой
00:01
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
22:24
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем
21:44
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
21:29
Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой
20:37
"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа
20:05
Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам
19:46
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте
19:02
"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте
18:35
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
18:14
"Не виноватая я!": Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
17:50
Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года
17:38
Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением
17:10
"Поздно": распоротого скальпелем Николаева приговорили к смерти
16:50
Как выбрать искуственную елку на Новый год 2023
16:30
"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного
16:10
Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов
15:50
В Перми инвалид погиб во время пожара
15:30
Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
15:10
"Равносильно нападению на ребенка": Никас Сафронов в шоке от безобразной выходки скотов
14:50
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
14:30
Во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика
14:10
Под Казанью два человека скончались в ДТП
13:30
Изменяла Тихонову с мужем Гурченко, винила себя в смерти сына: запутанная личная жизнь Мордюковой
13:10
Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток
13:10
В Москве в иномарке нашли похожий на гранату предмет
12:59
"Тонкий, маленький и мягкий": Чумаков об угасании сексуальной активности после 40 лет
12:30
Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
12:10
"Не могу пока открывать": Почерневшая Довлатова с распоротым лицом прячется от людей
11:30
"Приму таким, какой он есть": Цой заподозрила взрослого сына-холостяка в увлечении парнями
11:10
"Достаточно серьезно": Откачавшую жир Семенович разнесло из-за страшной болезни
10:50
"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро
10:33
"Давайте нового рожайте": бросивший старшую дочь Жуков готовится к пополнению в семье
10:30
Как определить коммунального мошенника?
10:10
Вылитый Пригожин: Муж округлившейся певицы Валерии показал новорожденного малыша
09:52
"Сладко и быстро": после слов Авербуха об измене Арзамасова сделала заявление
09:23
Придется доплатить 20 тысяч: с 1 декабря в квитанциях ЖКХ появится новая графа
08:56
"Просто открыть сейф": сорящая деньгами Васильева нашла способ общаться с внуками
08:55
Беглец Виторган в тайне приполз к брошенной в России Нинидзе: Вместе
08:54
Вздыбленные штаны: 59-летний Зверев не смог совладать с мощной эрекцией у всех на виду
06:08
"Расстались": брак Гоши Куценко треснул по швам из-за утех на стороне
04:35
Зачем нужен созаемщик по ипотеке?
02:15
Доступное Одинцово: квартиры от 2,6 млн
00:09
"Отправлю лучше деньги эти детям ДНР": звезда "Голоса" отменила грандиозное празднование дня рождения
00:02
Иоанн Милостивый: что нельзя делать 25 ноября
22:09
"Эту херовазу": разъяренный Виторган публично пнул под зад бывшую любовницу
22:01
"Прохожу обследования": анализы вскрыли состояние пятой жены Петросяна после большой кровопотери
21:55
"Лепехи" опустившейся Волочковой довели народ до рвоты: Будто в зоопарке
21:36
Соседи и новые владельцы дома в Березовском изводят судами безработную мать двоих детей
21:08
Ставшая никем для народа Пугачева вызвала щемящую жалость: Думала, всегда будет героиней
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке
Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
"Тройной перелом челюсти": перекошенная от боли Кабаева вышла на связь из больницы
"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке
Насилованная жена Пьера Нарцисса выдала подноготную семейных сцен: Будет рожать от сына
"Эту херовазу": разъяренный Виторган публично пнул под зад бывшую любовницу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой

"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой

Настя Ивлеева не стала мириться с беременностью.
прочитано 181 раз

Звезда после разрыва с Элджеем пока так и не обзавелась семьей, а о появлении детей, кажется, не может быть и речи. Знаменитая блондинка предпочитает усердно работать, а в перерывах между съемками – тусоваться на светских мероприятиях. Печально, что такой подход к жизни в свое время лишил Настю Ивлееву близкого человека.

ПО ТЕМЕ

Ивлеева слила фото маленького достоинства Нагиева: Должны видеть все

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Многие помнят времена, когда артистка снимала забавные ролики со своей подругой Идой Галич. Казалось, что девушки были созданы для того, чтобы дружить друг с другом. Но в какой-то момент этот шикарный дуэт распался. Девушки перестали общаться.

Пути блогеров разошлись, когда брюнетка забеременела. По ее словам, тогда она нуждалась в домашних посиделках, а подруга, наоборот, в тусовках. Получается, что внезапная беременность, можно сказать, разрушила планы Насти Ивлеевой на беззаботные выходы в свет с приятельницей. В общем, обе не смогли смириться с обстоятельствами.

Ида Галич намекнула, что тогда ждала поддержки от экс-супруги Элджея, но так ее и не получила. К тому же ей было сложно совмещать дружбу с семьей – это удается не многим женщинам.

Минувшим летом подруги обрадовали фанатов своим воссоединением, но оно оказалось недолгим.

"Не хочу тратить время на людей, которые не близки моему сердцу. Если мне не отвечают взаимностью, я тоже не пойду", – так прокомментировала очередной разрыв отношений с Настей Ивлеевой блогер.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 02:13 Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Названы самые богатые российские блогеры

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток

Счастлива!
Шоу-бизнес

Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением

Звезда счастлива
Шоу-бизнес

"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте

Врач бьет тревогу
Шоу-бизнес

"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте

Певец готовился долго

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Перми инвалид погиб во время пожара
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+