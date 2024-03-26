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Среда 27 марта

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Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в "Крокус Сити"

Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в "Крокус Сити"
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К работе в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта привлекли более 500 медиков.

Свыше 500 врачей участвовали в спасении жизней во время теракта в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. По словам врача 69-го отделения анестезиологии и реанимации больницы имени Боткина Альберта Корякина, врачи вызвались выйти на смену по собственному желанию.

Он рассказал, что за два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

"Многие (медики — прим. ред. ) оставались на работе более чем на сутки и не отходили от пациентов, многие из которых были в критическом состоянии", — приводит слова врача телеканал "Москва 24".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первая бригада скорой помощи прибыла на место теракта за четыре минуты. Вместе с областью столица выплачивает пособия семьям жертв и пострадавшим.

По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта в "Крокусе" стали 139 человек, 182 пострадали.

26 марта 2024, 17:53
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство "Москва"
"Москва 24"✓ Надежный источник

Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"

Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"
Первая карета скорой помощи прибыла к концертному залу за четыре минуты. Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой помощи в "Крокус Сити Холле".

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"
Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе". Крупные торговые сети и заведения общепита направят доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта.

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим
Площадки отменили все массовые мероприятия. Столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле".

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"
Столица окажет помощь москвичам и иногородним. Москва вместе с областью выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
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