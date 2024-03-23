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Суббота 23 марта

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Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим
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Площадки отменили все массовые мероприятия.

Столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Площадки отказались от проведения массовых и развлекательных мероприятий.

"Мы скорбим вместе с семьями погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления", – говорится в совместном заявлении руководителя Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева.

Городские музеи и Московский зоопарк открыты для посещения в выходные. Площадки направят всю выручку в "Российский красный крест", который передаст средства пострадавшим в "Крокусе".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вместе с областью выплатят пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле" от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Погибли более 100 человек.

23 марта 2024, 16:13
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"
Столица окажет помощь москвичам и иногородним. Москва вместе с областью выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Решение принято после стрельбы в "Крокус Сити Холле". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в предстоящие выходные.

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити
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Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО
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