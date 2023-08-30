Собянин: Летевший в столицу БПЛА уничтожен в Рузском районе

Проблемы со здоровьем у Дроздова Тесты Скандал вокруг пластики Бони Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Среда 30 августа

10:16Возвращение "Давай поженимся" обернулось скандалом. Что произошло? 09:19"Напоминает червяка в навозной жиже": известный режиссер раскрыл свое отношение к Панину 08:20Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором" 06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет 04:24Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог 02:28В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове 00:18Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД 22:50В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности 22:17Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова 21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Летевший в столицу БПЛА уничтожен в Рузском районе

Собянин: Летевший в столицу БПЛА уничтожен в Рузском районе
258

Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон на подлете к столице.

В ночь на 30 августа предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, один из направлявшихся к столице дронов уничтожен в небе над Рузским районом Подмосковья. На месте происшествия работают экстренные службы.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет", – подчеркнул градоначальник.

В ночь на понедельник силы ПВО сбили беспилотник в районе подмосковных Люберец.

На прошлой неделе дроны уничтожили в Можайском районе Московской области, окрестностях Красногорска и Часцов. Еще один беспилотник попал в строящееся здание в комплексе "Москва-Сити".

30 августа 2023, 09:11
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве

Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве
Спортсменка ушла после тренировки, и с тех пор ее никто не видел. Вчера, 28 августа, Алина Горбачева присутствовала на тренировке по фигурному катанию в "Чкалов Арене" на улице Летной в Москве.

У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения

У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения
У берегов Индонезии зафиксированы два землетрясения, сообщает VSE42.

После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста

После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста
По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает RT.

Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео

Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео
Животные загнали мальчика в воду, но это его и спасло. Накануне на просторах Интернета появился жуткий ролик.

В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете

В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете
В Татарстане женщина несколько лет писала оскорбительные сплетни про товарку.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 28/08ПндМалиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 29/08Втр"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 29/08Втр"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 29/08ВтрСемья собралась рядом с Заворотнюк в важный день