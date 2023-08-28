Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Пострадавших нет.



Силы противовоздушной обороны сбили в районе Люберец летевший к Москве беспилотник. Об это в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет", – подчеркнул градоначальник.

В ночь на среду силы ПВО уничтожили беспилотник в Можайском районе Московской области. Еще один дрон попал в строящееся здание в комплексе "Москва-Сити".

Во вторник в Московской области сбили два беспилотника. Один уничтожен в районе Красногорска, другой в районе Часцов Одинцовского городского округа.