В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик

На прошлой неделе в московском каршеринге в ногу ребенку воткнулся шприц, который был спрятан в обшивке сидения. Из-за этого пострадала 10-летняя девочка, сообщает "Царьград".

Содержимое шприца взяли на экспертизу. Оказалось, что в нем содержался искусственный наркотик – мефедрон. Специалисты продолжают изучать шприц уже на наличие инфекций, пишут "Вести Подмосковья".

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается. Виновнику может грозить до 8 лет лишения свободы, отмечает Пятый канал.