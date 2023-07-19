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Среда 19 июля

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В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя

В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя
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Одного из подозреваемых удалось задержать.

В Обнинске поход гражданина за продуктами в супермаркет обернулся чрезвычайным происшествием. Охранники торговой точки заподозрили мужчину в краже и затащили его в подсобку.

После распространения шокирующих кадров в сети за дело взялись правоохранительные органы. Портал VSE42.RU со ссылкой на СУ СК РФ по Калужской области сообщает, что посетителя магазина в подсобном помещении избили, а также заставили долгое время находиться в упоре лежа.

Одного из охранников удалось задержать. По данным регионального главка МВД РФ, выходец из Средней Азии находился в России с нарушением миграционного законодательства.

19 июля 2023, 17:56
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
VSE42.RU✓ Надежный источник

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