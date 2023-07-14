В Китае казнили воспитательницу детсада

Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Пятница 14 июля

19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 19:04"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации 17:40"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 16:44"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим 13:34В Подмосковье сгорел роскошный отель 12:04Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного? 11:18Московский студент умер, нырнув в фонтан 10:12Исполнитель хита "Здравствуй, чужая милая" Солодуха победил алкоголизм 09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова 08:32В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима 08:05"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 06:10Столичные ЖК с лучшими продажами в июне 04:08Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка 02:28Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше 00:26Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд 22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Китае казнили воспитательницу детсада

В Китае казнили воспитательницу детсада
69

Женщина обвинялась в массовом отправлении детей.

Как известно, в Китае действует одна из самых жестких уголовных систем в мире. В Поднебесной до сих пор применяется высшая мера наказания в виде смертной казни. В минувший четверг, 13 июля, власти привели в исполнение очередной приговор.

В Китае казнили воспитательницу детского сада, которая обвинялась в отравлении воспитанников. Об этом сообщает издание The Paper. От действий преступницы пострадали 25 малышей, одного из них не удалось спасти.

В ходе следствия было установлено, что женщина поссорилась с коллегой, но отомстила почему-то детям. Она подсыпала ядовитую смесь в кашу, которая была подана воспитанникам детского сада. Трагедия произошла в 2019 году.

14 июля 2023, 18:19
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
The Paper✓ Надежный источник

В Подмосковье сгорел роскошный отель

В Подмосковье сгорел роскошный отель
В четырехзвездочном отеле "Немчиновка парк" в Подмосковье произошел.

Московский студент умер, нырнув в фонтан

Московский студент умер, нырнув в фонтан
В Москве молодой человек решил искупаться в фонтане в районе Щукино.

Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале

Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале
Пожар начался в лесу, из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома.

Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова

Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова
Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет.

В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима

В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима
В Тюмени женщина угрожала 12-летнему ребенку убийством.

Выбор читателей

13/07Чтв"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 13/07Чтв"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 13/07Чтв"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 12/07СрдРаскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 12/07Срд"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 13/07Чтв"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации