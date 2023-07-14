В Китае казнили воспитательницу детсада

Женщина обвинялась в массовом отправлении детей.

Как известно, в Китае действует одна из самых жестких уголовных систем в мире. В Поднебесной до сих пор применяется высшая мера наказания в виде смертной казни. В минувший четверг, 13 июля, власти привели в исполнение очередной приговор.

В Китае казнили воспитательницу детского сада, которая обвинялась в отравлении воспитанников. Об этом сообщает издание The Paper. От действий преступницы пострадали 25 малышей, одного из них не удалось спасти.

В ходе следствия было установлено, что женщина поссорилась с коллегой, но отомстила почему-то детям. Она подсыпала ядовитую смесь в кашу, которая была подана воспитанникам детского сада. Трагедия произошла в 2019 году.