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Понедельник 5 июня

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Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына

Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына
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Житель Воскресенска задержан по подозрению в убийстве матери.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня», в Воскресенске случилось страшное происшествие. 19-летний парень зарезал свою мать ножом. Трагедия произошла 4 июня.

Как рассказали журналисты канала "360", конфликт произошел внезапно. По версии следствия, из-за возникшей личной неприязни между родственниками. В ходе ссоры сын нанес своей 47-летней матери удар ножом в шею, от которого она скончалась на месте.

В издании "Вести Подмосковья" поделились информацией, что молодой человек не сбежал и не скрылся с места преступления, а напротив, сам сообщил о содеянном в полицию. На месте работали следователи, опрошены все свидетели происшествия, а также проведены различные экспертизы, включая психолого-психиатрическую.

Подозреваемому будут предъявлены обвинения по статье "Убийство". Мера пресечения будет установлена судом.


5 июня 2023, 18:00
Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com
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