Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом

Житель села под Вологдой приревновал свою спутницу к хозяину квартиры, на которой они проводили вечер.



Страшные новости пришли из Вологодской области. Там местный житель жестоко расправился с конкурентом, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Злоумышленник – 42-летний мужчина, который уже неоднократно был судим, отправился в гости к своему 59-летнему приятелю в компании возлюбленной. Хозяин квартиры, положивший глаз на женщину, на протяжении всего вечера флиртовал с ней, чем пробудил в госте ревность.

Когда же соблазнитель и его жертва ненадолго покинули Устьинского Отелло, он нагнал парочку и, схватив молоток и гвозди, совершил возмездие над хозяином квартиры. Как сообщает портал VSE42.RU, он повалил старшего мужчину на землю и, лишив его сознания при помощи нескольких ударов, пригвоздил того к полу.

К счастью, пострадавший остался жив, его госпитализировали. Ну а признавшегося во всем виновника забрала полиция, возбудив в его отношении уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.





