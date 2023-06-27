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Вторник 27 июня

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Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом

Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом
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Житель села под Вологдой приревновал свою спутницу к хозяину квартиры, на которой они проводили вечер.

Страшные новости пришли из Вологодской области. Там местный житель жестоко расправился с конкурентом, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Злоумышленник – 42-летний мужчина, который уже неоднократно был судим, отправился в гости к своему 59-летнему приятелю в компании возлюбленной. Хозяин квартиры, положивший глаз на женщину, на протяжении всего вечера флиртовал с ней, чем пробудил в госте ревность.

Когда же соблазнитель и его жертва ненадолго покинули Устьинского Отелло, он нагнал парочку и, схватив молоток и гвозди, совершил возмездие над хозяином квартиры. Как сообщает портал VSE42.RU, он повалил старшего мужчину на землю и, лишив его сознания при помощи нескольких ударов, пригвоздил того к полу.

К счастью, пострадавший остался жив, его госпитализировали. Ну а признавшегося во всем виновника забрала полиция, возбудив в его отношении уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.


27 июня 2023, 13:20
Фото: pixabay.com
Пресс-служба УМВД по Вологодской области✓ Надежный источник

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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