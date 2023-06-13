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Вторник 13 июня

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Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае

Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае
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Неосторожное обращение с оружием привело к страшной трагедии.

Печальная новость пришла из Красноярского края. Там от полученного огнестрельного ранения скончалась трехлетняя девочка.

Об этом со ссылкой на региональную пресс-службу прокуратуры сообщает Телеканал 360. По данным журналистов, мужчина увлекался охотой и в тот момент разряжал ружье, которые случайно выстрелило. К сожалению, в зоне поражения оказалась его маленькая дочь.

Дополнительную информацию сообщил портал RT. Девочку сразу же отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти ее. Кроме того выяснилось, что оружие в доме семьи хранилось незаконно.

Портал VSE42 пишет, что следственно-оперативная группа выясняет все подробности случившегося, а на отца погибшей уже заведено уголовное дело.

13 июня 2023, 14:40
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пресс-служба Прокуратуры Красноярского края✓ Надежный источник

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