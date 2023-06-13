В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах

Воры похитили товаров на 270 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов из подмосковного Щелковского района задержали троих молодых людей, которые подозреваются в кражах из магазинов. 18-летний граждан отправили под домашний арест.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный главк МВД РФ. При последней краже злоумышленники похитили товаров на 270 тысяч рублей, уточняет "Радио 1".

По данным портала "Вести Подмосковья", задержанные подозревается в серии краж. Следствие полагает, что из магазина в деревне Никифорово они вынесли сигареты, энергетические напитки и сладости.