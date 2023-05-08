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Понедельник 8 мая

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В Москве горит многоквартирный дом

В Москве горит многоквартирный дом
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В строящемся доме по адресу Наташи Ковшовой, 17 начался пожар, который быстро распространился на площадь около 40 квадратных метров.

К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Жители окрестных домов стали свидетелями того, как густой черный дым окутал всю территорию в районе стройки.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Они начали борьбу с огнем, но задача была непростой. Стоит отметить, что благодаря быстрому реагированию экипажей МЧС, удалось избежать более серьезных последствий.

Высказываются предположения, что причина пожара может связана с нарушением правил безопасности на стройке. Официальной версиии пока озвучено не было.

8 мая 2023, 14:28
Фото: Sergey Petrov / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку

Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку
Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, наткнулась на куртку во время неспешной прогулки в парке Ростокинского акведука. Каково же было ее удивление, когда она насчитала более 200 тысяч рублей, спрятанных в карманах куртки. Будучи добросовестной гражданкой, она немедленно отнесла куртку в ближайший отдел полиции в районе Ростокино.

Полицейского поймали на взятке коньяком

Полицейского поймали на взятке коньяком
Очередной коррупционный скандал произошел в городе Невинномысск, Ставропольского края. Там обнаружен случай получения взятки сотрудниками МВД в виде коньяка и денежных средств. По версии следствия, одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя начальника отдела дознания Ольга Коротких, пыталась добиться продвижения по службе.

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео
В результате обрушения карусели в одном из парков аттракционов в Оренбурге пострадали 15 человек. Известная под названием "Цепочка" карусель, установленная в одном из парков развлечения в Оренбурге, сложилась в один момент прямо вовремя работы, когда на ней катались люди.

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина
В Сети появились первые кадры с места покушения на русского писателя Захара Прилепина. Утром 6 мая Захар Прилепин со своей дочерью в сопровождении охранника по имени Александр Шубин ехали на встречу с семьей русского писателя в деревне в окрестностях города Бор поблизости от Нижнего Новгорода.

В машине Захара Прилепина ехала его дочь

В машине Захара Прилепина ехала его дочь
Поступает новая информация про покушение на русского писателя. Согласно последним данным, автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвался в окрестностях города Бор, расположенного по соседству с Нижним Новгородом.

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