Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео

В результате обрушения карусели в одном из парков аттракционов в Оренбурге пострадали 15 человек.

Известная под названием "Цепочка" карусель, установленная в одном из парков развлечения в Оренбурге, сложилась в один момент прямо вовремя работы, когда на ней катались люди. Все происходящее сняли на видео очевидцы.

На записи видно, как люди, сидящие в подвешенных на цепочках креслах, резко падают с высоты нескольких метров. В том, что стало причиной ЧП, еще только предстоит разобраться специалистам.

Согласно последним данным, в результате обрушения карусели пострадали 15 человек. При этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.