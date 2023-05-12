Скончался актер Олег Севастьянов

Последние годы он служил пастором в Нарве.

По данным VSE42.RU, советский актер Олег Севастьянов умер в Эстонии. Артист появился в небольших ролях в сериалах "Бронзовая птица" и "12 стульев".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Севастьянову было 73 года. В 1990 году он закончил карьеру артиста и подался в религию, стал лютеранским пастором. Служил в Москве, а затем в Нарве.

Елена Проклова, которая училась вместе с Олегом Севастьяновым в Школе-студии МХАТ, поделилась с телеканалом "360", что с ним всегда было приятно работать, всегда хотелось репетировать вместе. По ее словам, он мог бы сделать гораздо больше как актер.