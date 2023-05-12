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Пятница 12 мая

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Скончался актер Олег Севастьянов

Скончался актер Олег Севастьянов
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Последние годы он служил пастором в Нарве.

По данным VSE42.RU, советский актер Олег Севастьянов умер в Эстонии. Артист появился в небольших ролях в сериалах "Бронзовая птица" и "12 стульев".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Севастьянову было 73 года. В 1990 году он закончил карьеру артиста и подался в религию, стал лютеранским пастором. Служил в Москве, а затем в Нарве.

Елена Проклова, которая училась вместе с Олегом Севастьяновым в Школе-студии МХАТ, поделилась с телеканалом "360", что с ним всегда было приятно работать, всегда хотелось репетировать вместе. По ее словам, он мог бы сделать гораздо больше как актер.

12 мая 2023, 11:51
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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