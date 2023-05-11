В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и машины ДПС

Мотоциклист погиб на месте.

В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и автомобиля ДПС, сообщает Пятый канал. В результате происшествия погиб мужчина.

По данным пресс-службы регионального ГИБДД, мотоцикл столкнулся с машиной ДПС, которая и ехала с включенной мигалкой. Судя по всему, байкер не пропустил ее или просто не заметил.

В результате аварии 35-летний байкер получил смертельные травмы. Его не спас даже шлем. Столкновение было такой силы, что защита разлетелась вдребезги. При падении мужчина ударился головой об асфальт, прибывшие на место ДТП медики не успели оказать ему помощь, пишет "Царьград".



Подробности и обстоятельства аварии выясняются. Проводится проверка.