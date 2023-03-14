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Вторник 14 марта

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Кричал матом и угрожал расправой: На девушку известного музыканта напали в Сочи

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Мужчина угрожал расправой и оскорблял.

На девушку известного музыканта Руслана Баринова совершенно нападение в аэропорту Сочи. По данным пострадавшего, он вместе со своей спутницей стояли на стойке регистрации и готовились в зону прохождения таможни.

Руслан Баринов объяснил, что неожиданно к ним сзади подлетел неадекватный мужчина. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурно.

"Человек, неизвестный нам, просто берет мою знакомую и бьет кулаком в спину. Типа, "опять эти веселые сели в этот аропорт, спокойствия от них не будет, сна от них не будет никакого". После этого он называет ее шалавой. Говорит, чтобы она сдохла. Наша бригада, восемь человек, мы начинаем разборки. Полиция шла очень долго, времени нет. В итоге они ничего не решают, нас просто пропускают в зону таможни. При том, что мужчина угрожает расправой в городе Челябинске, якобы мы туда прилетим, и там будет полный экшн! Мужчина угрожал нам своими огромными связями. Мы сказали, что обратимся в СМИ. На это он рассмеялся и закрыл глаза", – рассказал музыкант.

После этого Руслана Баринова и его знакомую сняли с рейса и отправили в зону допроса. Причины произошедшего выясняются.

14 марта 2023, 21:07
Полиция. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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