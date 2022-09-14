"Инсульт": умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин

На 69 году жизни скончалась акула пера, выдающийся человек и главный редактор издания "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Как передает RT, сотрудники СМИ подтвердили прискорбную весть.
Близкий коллега покойного заявил телеканалу "360" о причине смерти. "Это произошло сегодня. Инсульт", — выразился мужчина. По его словам, главред умер на родине — Дальнем Востоке.
Друзья и знакомые поминают умершего добрым словом. Тина Канделаки, Ксения Собчак и другие знаменитые журналисты скорбят, публично реагируя на горе в соцсетях.