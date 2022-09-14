"Госпитализирована с диагнозом": измученную малышку нашли среди трупов родителей

Шестилетнюю живую девочку обнаружили в квартире вместе с трупами ее отца и матери. Инцидент произошел в Раменском Московской области. Судмедэкспертам предстоит выяснить, почему родители скончались, а также при каких обстоятельствах это произошло. Как передает сайт VSE42.RU, правоохранители не выявили признаков насильственной смерти.
Ребенка нашли измученным. Крошка "госпитализирована с диагнозом „обезвоживание“", сообщает телеканал "360". В дело вмешалась подмосковная прокуратура.
Царьград отмечает, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Увечий на ее теле не зафиксировано.