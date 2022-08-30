Алла Пугачева вернулась в Россию Павел Прилучный женился Игры Сонник

Топ новостей недели

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
Какие квартиры в Москве покупают чаще всего
партнеры
Вторник
30 августа
Лента новостей
13:45
Долго боялись: Названа причина возвращения Пугачевой и Меладзе в Россию
13:32
Хватило только на девственность? Почему родителям звезды "Дома-2" Кочервей не на что хоронить дочь
13:21
Под Ярославлем бригада медиков скорой разбилась насмерть в аварии с бензовозом
13:08
Песенка спета: промотавшая последние гроши на чужбине Пугачева вынуждена работать ртом
13:06
Кому ты в Латвии нужна: Никоненко назвал набитой дурочкой предавшую родину Хаматову
12:57
"Не строю никаких планов": сраженный тяжелым недугом Збруев испытал страшную боль
12:49
Утехи с рослым жеребцом жутко вымотали оголившую молочную грудь Пегову: Ходить не смогу
12:42
Лицом к лицу со смертью: хищник заставил окаменеть напуганного рыбака
12:22
Врачи Подмосковья извлекли из пенсионерки двухкилограммовую кисту
12:14
После смены на заводе: Три полуголых мужика сожрали потную брошенку Варнаву вместе с Собчак
12:11
"Пописал на меня": Возмущенная Орлова погнала взашей извергающего по сторонам мочу мужа
11:44
Похоронила мужа и осталась одна с тремя детьми: что стало со звездой "Бедной Насти" Табаниной
11:32
В Подмосковье машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси
11:30
Показал свое лицо: Скрытный Михалков бросил жену на старости лет
11:08
"Костяк с любовницами": Пихающий свой причиндал направо и налево бабник Прилучный подмочил репутацию
10:36
Тихушница Гагарина облизала здорового мужика у всех на глазах: Муж забыт
10:25
Судьба Наргиз: Явившуюся в Россию Пугачеву погнали в шею
10:01
"Она очень грустит по этому поводу": внук отказался называть Алису Фрейндлих бабушкой
09:54
"Она уже беременна": "Девственная" молодуха Прилучного залетела еще до свадьбы
09:46
Россияне потеряют эстонскую недвижимость: МВД страны готовит новый законопроект
09:35
Зачем в России массово строят мини-дома?
09:07
"Отняли даже собаку": новая жена Вдовина подставила брехунью Волочкову
08:59
"На, тварь!": Получившая нож в спину Бузова дала по морде скользкому Тарасову
08:54
Аренда "двушек" в Москве подешевела на 12%
08:44
Назвавшая Россию "проклятой" Дапкунайте заговорила о возвращении: Сложности и проблемы
08:18
"Мерзко и стыдно": Рудковская сочла гадкую выходку Бусулиса последствиями тяжелой обкурки
06:28
Дети Кейт Миддлтон и Принца Уильяма стали изгоями из-за нерадивой бабки
04:09
Без трусов: извращенец Панин в чем мать родила сверкнул дряблым "хозяйством" на пляже
02:06
В июле застройщики заработали 64,5 млрд
00:31
День Мирона Ветрогона или Вдовьи помочи: что нельзя делать 30 августа
22:15
Округлившаяся Каменских сделала объявление о беременности: В ожидании прибавления
21:35
Брошенка Карпович заикнулась об адских муках после предательства Прилучного: Вытер ноги
21:03
Замешанного в секс-скандале извращенца Панина застукали с грудастой брюнеткой
20:40
Безнадежная Кожевникова рассказала о страшном заболевании: Обрезали крылья
20:38
Невеста-стриптизерша безголосого сына Королевой вызвала оторопь: Обабилась
20:34
На курганской трассе произошла массовая авария
20:30
В России установили мировой рекорд по синхронной планке
20:23
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб человек
20:19
"Прохожу курс молодого отца": скрытный Манукян представил публике новорожденного малыша
20:19
В Таганроге байкер столкнулся с иномаркой
20:13
Нелли Уварова растит из сына отшельника
20:09
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
18:53
"Шансов больше нет": Сделано заявление о состоянии готовящейся к уходу Бородиной
18:03
Литвинова показала подросшего ребенка после слухов о свадьбе с Земфирой
17:39
Там могилы родителей и брата: Сухоруков после падения будет умирать в Подмосковье
17:30
Прилучный шокировал откровением: Встретил будущую жену в отеле
16:55
Уплетающая насекомых необычная дочь Якубовича изменилась до неузнаваемости
16:06
"Не спим ночами": жизнь потерявшего покой Малахова разделилась на "до" и "после"
15:24
Издевательства отчима-садиста, аборт от Малинина и смерть мужа от рака: незавидная судьба Зарубиной
15:07
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Бросил жену и забрал маленького сына: застуканный с молоденькой Маликов начал новую жизнь
Схоронившая дочь 46-летняя звезда "Кадетства" Захарова показала округлившийся живот: Беременность к лицу
Победитель "Голоса" Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой
Доживает последние дни: махнувшей рукой на больного Кончаловского Высоцкой осталось недолго
Всасывающая спиртное одинокая Бузова превратилась в раздобревшую отекшую тетку: Бухать в три горла
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия

Под Ярославлем бригада медиков скорой разбилась насмерть в аварии с бензовозом

прочитано 92 раза

В Ярославской области случилась авария с участием бензовоза. Как сообщает RT, медики скорой помощи погибли при столкновении с бензовозом и легковым автомобилем в деревне Воробино.

Стало известно, что служебная машина медиков врезалась в бензовоз и загорелась. Также, как сообщает телеканал "360", после аварии произошел розлив топлива с последующим возгоранием, огонь перекинулся на два частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. МЧС уже взяли ситуацию под контроль, угрозы для людей нет.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Автор: 30 августа 2022, 13:21 Источник: 360 ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Назвавшая Россию "проклятой" Дапкунайте заговорила о возвращении: Сложности и проблемы

Актриса переобулась
Шоу-бизнес

"Она очень грустит по этому поводу": внук отказался называть Алису Фрейндлих бабушкой

Откровения наследника об отношениях с актрисой
Шоу-бизнес

"На, тварь!": Получившая нож в спину Бузова дала по морде скользкому Тарасову

Отомстила подлецу
Шоу-бизнес

Показал свое лицо: Скрытный Михалков бросил жену на старости лет

Режиссера раскусили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Лицом к лицу со смертью: хищник заставил окаменеть напуганного рыбака
Врачи Подмосковья извлекли из пенсионерки двухкилограммовую кисту
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб человек
В подмосковном Ногинске прогремел взрыв
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+