Смерть Дарьи Дугиной, единственной дочери политолога Александра Дугина, была мучительной и внезапной.

Единственная дочь философа и политолога Александра Дугина была убита вчера при жутких обстоятельствах: автомобиль, в котором передвигалась девушка, был зверски уничтожен при помощи взрывного устройства.

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Накануне вечером Александр Дугин вместе с наследницей Дарьей были приглашены на фестиваль "Традиция", проходивший в Подмосковье. После окончания мероприятия отец и дочь собирались поехать домой, но Дугин отказался садиться в злополучный автомобиль в самый последний момент. Почетная гостья уехала навстречу смерти в полном одиночестве.

Спустя буквально час социальные сети взорвутся ужасающими подробностями и десятками видео: джип Land Cruiser Prado был уничтожен прямо на полном ходу. Взрыв был настолько мощным, что у проезжающих машин выбило стекла, а искореженные обломки Prado оказались разбросаны по всей дороге.

Александр Дугин, который ехал следом за дочерью на другом автомобиле, был вынужден выдирать волосы на голове. Останки его единственной дочери, навеки погребенной в железных руинах, догорали прямо на его глазах.

Следствие считает, что произошедшее – покушение на Дугина. Но, даже если так, легче ли будет от этого безутешному отцу, который до конца своей жизни будет жалеть о том, что не поехал вместе с дочерью?