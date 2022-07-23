"Мы хотим справедливости и наказания!": дочь насмерть задавленного на дороге инвалида требует расплаты

Прошел уже год с момента трагедии в Брянской области, когда в Клинцах водитель Opel насмерть задавил 63-летнего мужчину. Дочь погибшего Вероника Сустова рассказала "Дни.ру", что произошло в тот роковой день и заявила, что дело не сдвинулось с мертвой точки.
Как сообщила наша собеседница, 22 июля 2021 года ее отец направился в аптеку по правой стороне дороги, но по пути ему внезапно стало плохо, что зафиксировала камера видеонаблюдения. У мужчины была инвалидность по горлу, он не мог кричать о помощи и говорил тихо, поэтому от безвыходности лег. Поздно вечером на лежащего наехала машина, водитель превышал скорость.
"Он даже не заметил, как сбил и протащил несколько метров человека. Свидетелями трагедии стала молодая пара, которая подбежала к машине и просила его остановиться. Виновный помощи на месте не оказал, извинений не приносил", — сообщила Вероника Сустова.
Дочь погибшего отметила, что судебные разборки длятся год, уголовное дело не заведено, а правоохранители бездействуют. Она подозревает, что водитель уходит от ответственности, пользуясь связями со стороны знакомых судей.
Родственники усопшего пытаются расставить точки над i, но процесс чересчур затягивается, а убийца-лихач выходит сухим из воды. "Мы хотим справедливости и наказания!" — сетует Вероника Сустова.