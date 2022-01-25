В Петербурге официантка облила гостя спиртным и подожгла

Молодой человек по имени Константин отдыхал с другом в баре на Думской улице Санкт-Петербурга. Товарищ был абсолютно трезв, так как собирался за руль. Через некоторое время подъехал еще один знакомый – Александр.
Пока друзья были в уборной, только что прибывший заказал выпивку и сказал, что будет спецподача. "Ко мне подходит официантка, говорит „развернись“, я разворачиваюсь к ней. Она на меня выливает, прям изо рта выпрыскивает абсент и моментально поджигает", – цитирует Константина Пятый канал.
Мужчина тут же загорелся, он попытался потушить себя руками, но не получилось. Через несколько мгновений официантка залила его газировкой. "Она мне кричит, что она это делала постоянно, не знает, почему так получилось", – заявил пострадавший.
После случившегося Константин отправился в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали ожоги третьей степени дыхательных путей, груди, шеи. Мужчина планирует обратиться в полицию.