Стрельба в Пермском университете: есть погибшие

По данным СМИ со ссылкой на Минздрав, более десяти человек пострадали при стрельбе в Пермском университете. Жертвами ЧП стали пять человек.
Трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени. Предполагаемого преступника зовут Тимур, ему 18 лет, передает РИА ФАН. Студенты вуза рассказали, что парень учился на первом курсе юрфака. Судя по посту на странице во ВКонтакте, стрелок давно готовил нападение.
Известно, что студент проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Нападавшего задержали. В университете отменили все занятия. По имеющимся данным очевидцев стрельбы в Пермском университете, напуганные студенты прыгали из окон второго этажа здания, сообщает RT.
Одноклассник Тимура рассказал, что он умел стрелять. По его словам, однажды в тире от имени школы парень попал почти все десять попыток. Также одноклассник описал стрелка как тихого парня, который проявлял интерес к оружию.
По данным СМИ, при задержании стрелка ранили. Преступнику оказали медпомощь на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.
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