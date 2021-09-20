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Происшествия
Стрельба в Пермском университете: есть погибшие

Стрельба в Пермском университете: есть погибшие

20 сентября в Перми произошла трагедия. Один из студентов вуза открыл огонь в учебном заведении.
прочитано 1342 раза

По данным СМИ со ссылкой на Минздрав, более десяти человек пострадали при стрельбе в Пермском университете. Жертвами ЧП стали пять человек.

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Трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени. Предполагаемого преступника зовут Тимур, ему 18 лет, передает РИА ФАН. Студенты вуза рассказали, что парень учился на первом курсе юрфака. Судя по посту на странице во ВКонтакте, стрелок давно готовил нападение.

Известно, что студент проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Нападавшего задержали. В университете отменили все занятия. По имеющимся данным очевидцев стрельбы в Пермском университете, напуганные студенты прыгали из окон второго этажа здания, сообщает RT.

Одноклассник Тимура рассказал, что он умел стрелять. По его словам, однажды в тире от имени школы парень попал почти все десять попыток. Также одноклассник описал стрелка как тихого парня, который проявлял интерес к оружию.

По данным СМИ, при задержании стрелка ранили. Преступнику оказали медпомощь на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 10:50 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани

комментарии

Ответить:

Гость850406
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Гость861276
Что вообще происходит?
"ДУРКА"друг мой,"ДУРКА",-Казанский стрелок кажись вернулся,но уже теперь в Перми?!!Плюс Едроссы-Проклятые побеждают и проходят!...
Гость861286
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Гость861260
Тупая жидовская карлица в кремле и русиянцы убивают друг друга!
Чаво?
Гость861276
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Что вообще происходит?
Гость861260
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Тупая жидовская карлица в кремле и русиянцы убивают друг друга!
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