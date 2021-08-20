При пожаре на юге Москвы погиб человек

В российской столице зафиксировано сообщение о пожаре. Уточняется, что в южной части города загорелась квартира в жилом доме.
В результате случившегося погиб человек, передает издание "Вечерняя Москва". По последней информации, возгорание удалось ликвидировать.
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