Две гражданки России погибли в индийском Гоа

В индийском штате Гоа найдены тела двух гражданок России. По информации, которая стала доступна российским журналистам, смерть каждой из этих женщин является отдельным случаем.
Сотрудники местных правоохранительных органов проводят расследование по данным фактам, передает "Радио 1". Обстоятельства случившегося выясняются.
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