Пару сатанистов судят за ритуальные убийства в Ленобласти

Следственный комитет предъявил обвинения паре сатанистов. Ольгу Большакову и Андрея Трегубенко обвиняют по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".
Как сообщает телеканал "360", первое убийство женщина совершила в Калерии в 2016 году одна. Второе – уже в паре с Трегубенко. По версии следствия, пара изначально сошлась на теме общих интересов к религиозно-мистическим движениям. Поклонение сатане предполагало проведение ритуалов с жертвоприношениями.
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