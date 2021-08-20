Мужчина ворвался в букмекерскую контору в Армении с гранатами

В столице Армении Ереване мужчина совершил нападение на офис букмекерской конторы. Инцидент произошел в районе Малатия-Себастия на западе города.
34-летний мужчина ворвался в здание с гранатами. Как сообщает телеканал "360", на место происшествия тут же приехала полиция, с захватчиком провели переговоры. Он согласился выйти из офиса, его тут же задержали.
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