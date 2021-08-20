Поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском

На перегоне между станциями Искитим и Бердск под Новосибирском вечером 19 августа поезд насмерть сбил мужчину. 22-летний молодой человек находился в непосредственной близости от путей и не реагировал на сигналы машиниста.
Как сообщает "Царьград", экстренное торможение не помогло избежать столкновения. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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