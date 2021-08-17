В Московской области разбился самолет Ил-112В

Опытный образец самолета Ил-112В совершал тренировочный полет в Подмосковье. При заходе на посадку на аэродром недалеко от Кубинки он потерпел крушение. По предварительным данным, экипаж погиб, сообщает портал "Вести Подмосковья".
Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Как передает телеканал "360", его построили на Воронежском авиационном заводе.
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