В Новосибирске мужчина ограбил банк с пистолетом-зажигалкой

В Новосибирске мужчина попытался совершить вооруженное ограбление. Правда, вместо оружия он взял с собой муляж пистолета.
Злоумышленник зашел в офис банка, затем выгнал всех посетителей, пригрозив предметом, похожим на оружие, и приказал сотруднице выложить деньги из кассы. К счастью, женщина успела нажать тревожную кнопку. Как сообщает телеканал "360", как только мужчина вышел из здания банка, его задержали сотрудники Росгвардии.
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