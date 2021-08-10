В подмосковном Солнечногорске в результате пожара погиб ребенок

Трагедия случилась в СНТ "Водолей". На территории садового товарищества 8 августа произошел пожар в частном доме.

Пламя было локализовано, однако после в сгоревшем помещении нашли тело 10-летнего ребенка. Родители мальчика получили ожоги разной степени тяжести.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.