В подмосковном Солнечногорске в результате пожара погиб ребенок

Трагедия случилась в СНТ "Водолей". На территории садового товарищества 8 августа произошел пожар в частном доме.
Пламя было локализовано, однако после в сгоревшем помещении нашли тело 10-летнего ребенка. Родители мальчика получили ожоги разной степени тяжести.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.
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