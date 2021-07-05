Знаменитая телеведущая умерла после продолжительной болезни

Общественность потрясена известием о трагедии. Сообщается, что скончалась знаменитая телеведущая Рафаэлла Карра.
Знаменитость не дожила до своего 79-летия. Причиной смерти Карры стала тяжелая болезнь, с которой ведущая боролась на протяжении длительного времени.
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