На военной базе в Техасе произошла стрельба

В США произошло ЧП. СМИ экстренно сообщают о том, что неизвестный открыл стрельбу на территории военной базы в Техасе.
Личному составу приказано занять места в укрытии, сообщает телеграм-канал Mash. Стоит отметить, что злоумышленнику удалось скрыться. В связи с этим местных жителей призвали проявить бдительность и не выходить из своих жилищ.
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