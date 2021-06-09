Скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"

Мировое киносообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушла из жизни артистка Либуше Шафранкова.
По информации телеканала "360", причиной кончины чешской знаменитости стало онкологическое заболевание. Стоит отметить, что Шафранкова известна широкой аудитории по роли в фильме "Три орешка для Золушки".
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