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Происшествия

В Харькове мужчина бросил гранату в людей

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Серьезный инцидент произошел в Харькове. Стало известно, что неизвестный бросил в людей гранату.

Местные жители сообщили, что слышали взрыв. По факту случившегося было открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".

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Автор: 9 июня 2021, 17:11 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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