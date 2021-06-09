В Харькове мужчина бросил гранату в людей

Серьезный инцидент произошел в Харькове. Стало известно, что неизвестный бросил в людей гранату.
Местные жители сообщили, что слышали взрыв. По факту случившегося было открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Серьезный инцидент произошел в Харькове. Стало известно, что неизвестный бросил в людей гранату.
Местные жители сообщили, что слышали взрыв. По факту случившегося было открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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