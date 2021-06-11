Актрису Сафонову экстренно госпитализировали с пневмонией в Москве

Актриса Елена Сафонова была экстренно госпитализирована в российской столице. У артистки диагностировали пневмонию.
Кроме того, у Сафоновой взяли тест на ковид, сейчас она ждет результаты. Стоит отметить, что актриса известна благодаря роли в картине "Зимняя вишня".
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