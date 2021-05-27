В Москве восьмилетний ребенок отравился наркотиками

Ночью в одну из больниц Москвы доставили восьмилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик отравился синтетическими наркотиками, передает сайт VSE42.RU. Он находится в больнице. Его судьбой уже обеспокоилась опека, а его родителями – полиция.
Ночью в одну из больниц Москвы доставили восьмилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик отравился синтетическими наркотиками, передает сайт VSE42.RU. Он находится в больнице. Его судьбой уже обеспокоилась опека, а его родителями – полиция.
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