Российскую 14-летнюю школьницу арестовали за изнасилование 11-летней подруги

В Барнауле арестовали 14-летнюю школьницу, которая участвовала в изнасиловании своей 11-летней подруги. Подростка заключили под стражу по решению суда.

По данным следователей, местная жительница вместе с двумя подругами привели жертву в заброшенное здание, где избили её и изнасиловали бутылкой. При этом злоумышленницы снимали свои действия на камеру мобильного телефона. Стоит отметить, что Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности в отношении местных чиновников из органов профилактики и образования, которые "недоглядели" за детьми, сообщает РИА ФАН.



